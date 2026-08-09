Hallado el cadáver de un varón en el río Pisuerga en Valladolid

Archivo - Río Pisuerga - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un varón de mediana edad ha sido hallado este domingo, 9 de agosto, en el río Pisuerga de Valladolid, a la altura de la calle María Moliner, según han informado los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid a Europa Press.

El hallazgo se ha producido sobre las 9.00 horas, cuando un piragüista ha llamado al 1-1-2 Castilla y León para avisar de que había hallado un cadáver en la margen izquierda del río, a la altura de la mencionada vía.

El 1-1-2 ha requerido a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, quienes han sacado el cuerpo sin vida del agua hasta trasladarlo a la orilla.

Al lugar también han acudido recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, Policía Municipal y Policía Nacional, que ha movilizado a un forense al lugar y se ha hecho cargo de la investigación.