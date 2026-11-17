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LEÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 80 años ha sido trasladado al hospital después de ser hallado inconsciente en un domicilio situado en la Avenida de San Martín en Cortiguera, término municipal de Cabañas Raras (León).

Los hechos se han producido a las 03.04 horas, momento en el que una llamada avisa al 1-1-2 de los hechos. El centro avisa a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha avisado de alta concentración de monóxido de carbono y que la vivienda dispone de una estufa de carbón, que podría ser el origen del monóxido. El 1-1-2 informa en ese momento tanto a los Bomberos de Ponferrada como a la Guardia Civil de León.

El paciente ha sido trasladado por la UVI móvil al hospital del Bierzo.