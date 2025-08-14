Hallan a un varón de 50 años fallecido en la VP-7000 en San Román de Hornija (Valladolid)

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 11:05
@epcastillayleon

   La Guardia Civil investiga si se trata de un atropello

    VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El cuerpo de un varón de 50 años ha sido hallado este jueves, 14 de agosto, en la VP-7000 a la altura de San Román de Hornija (Valladolid), en un suceso en el que la Guardia Civil investiga si podría tratarse de un atropello.

   Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press, sobre las 5.57 horas se ha hallado a un varón inconsciente en el kilómetro 1 de la citada carretera en San Román de Hornija, dirección a Toro (Zamora).

   Por ello, se ha informado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia soporte vital básico.

   En el lugar, el equipo médico ha confirmado el fallecimiento del varón del 50 años. La Guardia Civil investiga si podría tratarse de un atropello.

