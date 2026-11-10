Hallan en el yacimiento Klounioq de Burgos una zona de fundición del siglo II a.C. y una torre defensiva arévaca

La diputada de Cultura y el arqueólogo en la presentación de los resultados de la campaña de excavaciones. - DIP BURGOS

BURGOS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento burgalés de Klounioq han permitido encontrar un área artesanal dedicada a la fundición de metales del siglo II a.C. y una torre de muralla monumental única en Castilla y León.

Los resultados de las excavaciones han sido presentados este martes por la diputada de Cultura, Raquel Contreras, y el arqueólogo Luis Valdés, quienes han explicado los hallazgos que se han obtenido durante los trabajos llevados a cabo el pasado mes de julio en el Cerro de Los Castrillos de Quintanarraya.

Los trabajos han contado con el respaldo económico de la Diputación Provincial, que ha aportado 26.000 euros, como ha apuntado Contreras.

Estos trabajos se han centrado en dos zonas, una de ellas conocida como 'La Fundición', que se encuentra en la ladera media del cerro y donde la campaña de excavaciones ha permitido encontrar restos de dos hornos de reducción y un taller con suelo pavimentado con piedras calizas, cantos rodados, trozos de escoria y cerámicas para prevenir incendio.

En esta zona es donde se fundía el mineral de hierro, se procesaba cobre y se elaboraba bronce y según el análisis de carbono-14 realizado en muestras de carbón sitúa la actividad del taller en el segundo tercio del siglo II a.C. al siglo I a.C.

Asimismo, se ha encontrado un cuchillo triangular, una punta de dardo, una treintena de útiles en asta o agujas, chapas y alambre.

En la segunda de las zonas, la 'Torre', que se encuentra en la zona baja del cerro, se han confirmado los datos de la prospección con georradar realizada en 2025 y se ha descubierto un tramo de muralla custodiado por una torre cuadrangular de 5 por 5 metros que flanqueaba un acceso con puerta y portillo.

Construida con sillarejos y lajas de gran tamaño, se estima que la estructura pudo llegar a tener entre cinco y ocho metros de altura y por sus dimensiones monumentales, su depurada técnica constructiva y los materiales empleados, esta edificación representa un caso único en la poliorcética arévaca y carece de paralelos en Castilla y León