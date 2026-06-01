El hallazgo de una mochila oculta en un parque permite esclarecer dos robos en Valladolid

Materia incautado. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hallazgo de una mochila con herramienta oculta en el parque Parque de las Norias de Santa Victoria, en la Ciudad de la Comunicación, ha permitido a la Policía Nacional de Valladolid esclarecer dos robos en una empresa y una furgoneta y detener a los autores, tres varones con numerosos antecedentes que se encuentran ya en libertad con cargos.

La investigación se ha desarrollado en dos intervenciones consecutivas el día 29 de mayo y culminó con la detención de los autores en la madrugada del día 30, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Fue un ciudadano el que avió a la Policía Nacional de que, mientras paseaba por el Parque de las Norias de Santa Victoria, había visto diversas herramientas ocultas entre matorrales y la vía del tren, por lo que sospechó que podían proceder de un robo.

Los agentes localizaron e intervinieron el siguiente material: dos taladros, percutores, una amoladora, un aspirador de calor, una alargadera de 50 metros, una maza, un juego de llaves de tubo, un soplador, un maletín de herramientas y un gato de botella. Todo el material fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para su análisis.

Poco después, a las 13.00 horas, la misma persona que había dado el aviso, llamó de nuevo a la Policía Nacional para informar de que cinco varones habían descendido de un vehículo y estaban recuperando más herramientas ocultas en un punto cercano al de la primera intervención.

Los agentes interceptaron el vehículo e identificaron a sus ocupantes. En el registro localizaron un maletín verde con un taladro, cuyo portador manifestó que tres varones se lo iban a vender, pero que rechazó la compra al sospechar que era robado. También indicó que los mismos individuos habían ocultado más herramientas que no lograban localizar, coincidiendo estas con las ya intervenidas.

Las gestiones policiales permitieron determinar que todas las herramientas intervenidas, tanto en la primera actuación como el taladro hallado en el vehículo, procedían de un robo con fuerza cometido esa misma madrugada en una empresa de Valladolid, denunciado en la Comisaría de Valladolid-Delicias.

Los propietarios habían detectado un agujero en la valla metálica perimetral y comprobaron la falta de numeroso material que se encontraba al aire libre junto a unos carros, coincidiendo plenamente con los efectos recuperados.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de los tres presuntos autores, quienes fueron trasladados a dependencias policiales y puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sean requeridos para ello.

MODUS OPERANDI

La investigación permitió establecer que los detenidos hacían de la comisión de hechos ilícitos su modus vivendi, actuando habitualmente en horario nocturno para sustraer herramientas y otros efectos.

Posteriormente, ocultaban el material robado en zonas discretas para recuperarlo en horario diurno, aprovechando la afluencia de personas, y proceder a su venta.

RELACIÓN CON UN SEGUNDO ROBO:

A las 09.15 horas del 29 de mayo, un ciudadano denunció que, entre las 16.30 horas del 28 de mayo y las 07.45 horas del día 29, habían fracturado el cristal de la puerta delantera derecha y forzado la puerta lateral de su furgoneta, estacionada en la calle Azucarera, sustrayendo numeroso material profesional: herramienta de mano, luz frontal de cabeza, equipo de medición portátil, dos equipos de extracción forzada (ventiladores), gato hidráulico, dos macetas, taladro eléctrico, soplador de aire pistola térmica, radial / amoladora, estuche de llaves de vaso, juego de llaves fijas, cinta métrica de 3 metros y una pistola de impacto con vasos reforzados.

La relación de herramientas coincidía plenamente con las intervenidas en el Parque de las Norias, y el propietario las reconoció sin género de dudas como de su propiedad. La calle Azucarera se encuentra, además, junto al lugar donde fueron ocultados los efectos.

A las 00.15 horas del 30 de mayo, un indicativo de paisano localizó a los tres identificados, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales para la práctica de diligencias. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó su libertad.

Los tres detenidos resultaron ser las mismas personas implicadas en ambas intervenciones, constándoles múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio.