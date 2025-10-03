Un helicóptero rescata a un mejor de 12 años tras lesionarse en una excursión escolar en Cabezón (Valladolid)

CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de la Junta de Castilla y León ha rescatado a un mejor de 12 años que se ha lesionado en un tobillo cuando caminaba junto a compañeros de instituto en una excursión por los Cortados de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate se ha inicido después de que a las 12.27 horas se recibiera una llamada en la sala de operaciones del 112 en la que se informaba de que un menor de 12 años se había lesionado un tobillo cuando caminaba junto con su clase del instituto por una pista del paraje de los Cortados. El alertante indicaba que el menor no puede andar y la zona en la que se encontraban era inaccesible para la ambulancia.

Así, el gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias para iniciar la intervención.

En el caso de Emergencias Sanitarias, se ha encargado de realizar una primera valoración e indicaba al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, mientras que el Centro Coordinador de Emergencias se ha encargado de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 112 ha avisado del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, han añadido las mismas fuentes.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. En el lugar, la rescatadora enfermera ha realizado una primera atención al herido y le ha colocado una férula de vacío en la pierna.

A continuación, se ha izado al herido junto con la rescatadora enfermera hasta el helicóptero mediante la maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación.

El helicóptero de rescate ha traslado al menor hasta el campo de fútbol de Cabezón de Pisuerga, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí, esperaba una ambulancia soporte vital básico de Sacyl, que se ha encargado de trasladar al varón de 12 años al hospital.