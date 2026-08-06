Herida una bebé tras ser arrollado su carrito por un turismo en Salamanca

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una bebé ha resultado herida, en principio de carácter leve, después de que un turismo haya atropellado el carro en el que se encontraba en la calle Marina de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 15.56 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del atropello de un turismo a un carro de bebé y solicitaba asistencia sanitaria para la menor.

Tras recibir el aviso, el Centro de Emergencias 112 ha dado aviso de la incidencia a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender a la bebé herida.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el atropello ni sobre el estado definitivo de la menor, que inicialmente presentaba heridas de carácter leve.