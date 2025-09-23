Una herida tras colisionar un turismo y un camión en Vallejera de Riofrío (Salamanca)

VALLEJERA DE RIOFRÍO (SALAMANCA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años ha resultado herida en una colisión en la que se han visto involucrados un camión y un turismo en la autovía A-66, en el término de Vallejera de Riofrío (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.21 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada que ha informado de una colisión en la que se habían visto involucrados un turismo y un camión en el kilómetro 406 de la autovía A-66, sentido Salamanca, en el término salmantino de Vallejera de Riofrío, donde se precisaba ayuda para una mujer herida, consciente y atrapada en el interior del turismo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a una mujer de 67 años, que ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca.