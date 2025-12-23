Herida la conductora de un patinete en un accidente de tráfico en Valladolid

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha tenido que ser traslada en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario tras sufrir un accidente con un patinete a la altura del número 33 del Paseo de Arco de Ladrillo en Valladolid capital.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido alrededor de las 12.06 horas de este martes, 23 de diciembre, cuando varias personas avisaron de una colisión en la que se han visto involucrados un turismo y un patinete, cuyo conductor ha resultado herido.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a la persona herida, una mujer de 33 años a quien trasladó posteriormente la misma UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario.