Ocho heridos, incluido un menor, en cuatro accidentes de tráfico en la provincia de Ávila

ÁVILA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas, incluido un menor, en cuatro accidente de tráfico ocurridos este domingo en la provincia de Ávila, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

A las 10.32 horas, el 1-1-2 ha recibido una llamada en la sala de operaciones que avisaba de la salida de vía de una motocicleta cuyo conductor estaba herido y se encontraba atrapado bajo la bionda, en el kilómetro 8 de la carretera AV-562, en Cebreros.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Cebreros, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Cebreros.



Finalmente, se ha atendido a una mujer de unos 20 años, a quien ha sido trasladada más tarde en ambulancia al hospital general de Villalba (Madrid).

Posteriormente, a las 11.04 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de la salida de vía de otra motocicleta, en este caso en el kilómetro 6 de la carretera AV-561, en El Hoyo de Pinares, donde se precisaba asistencia para una mujer de unos 35 años herida.

El 1-1-2 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. Así, se ha atendido finalmente a una mujer y un varón, de unos 25 años, a quienes se ha llevado al Hospital de Ávila, la mujer, en helicóptero, y el varón, en ambulancia.

A las 12.35 horas, varias llamadas han avisado a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León de una salida de vía de un turismo que, posteriormente, ha volcado en el kilómetro 243 de la carretera N-110, en el límite entre Ávila y Mediana de Voltoya, un accidente en el que han resultado cuatro personas heridas, conscientes, de las cuales dos estaban además atrapadas.

El 1-1-2 ha trasladado los hechos a la Policía Local y los Bomberos de Ávila, a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Ávila Rural.

La UVI móvil ha trasladado a una mujer de unos 50 años y una ambulancia de soporte vital básico, con personal de Atención Primaria, ha trasladado a un varón de unos 50 años y a un menor de once años. Otra ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a otra mujer. Todos han ido al hospital de Ávila.

Finalmente, a las 13.42 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido media docena de llamadas que avisaban de una colisión entre tres turismos, uno de los cuales ha volcado, en el kilómetro 12 de la autovía A-50, sentido Ávila, en Cardeñosa, donde se precisaba asistencia para una mujer de unos 60 años, consciente y que refiere lesiones en una mano.

El 1-1-2 ha contactado con la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.