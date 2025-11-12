Herida una mujer de 28 años tras caerse del Mirador del Alto de las Matas en la Montaña Palentina

Mirador del Alto de las Matas en Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina - MONTAÑA PALENTINA

PALENCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado herida este miércoles tras caerse del Mirador del Alto de las Matas en la senda de Peña del Oso, en la Montaña Palentina, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16.13 h oras, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba sobre el incidente ocurrido en el término municipal de Cervera de Pisuerga.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil de Palencia y a Emergencias sanitarias - Sacyl, y ha realizado una conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección civil, que ha coordinado el incidente y localizado el punto exacto donde se encontraba la herida.

El Centro Coordinador de Emergencias ha puesto en preaviso a los voluntarios de Protección Civil, si bien no ha sido necesaria su activación ya que la Guardia Civil ha logrado evacuar a la víctima, a quien se ha trasladado finalmente en ambulancia soporte vital básico (SVB) al Hospital de Burgos.