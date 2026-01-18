Herida una mujer de 29 años en un accidente de tráfico en la A-601 en Sanchonuño (Segovia)

SEGOVIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años ha resultado herida en un accidente de tráfico en el kilómetro 64 de la A-601, a la altura de Sanchonuño, sentido Segovia, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.09 horas de este domingo, 18 de enero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada del equipo de una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que pasaba por el lugar cuando detectó a la herida.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico y COS de Segovia, mientras el equipo de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha atendido a la mujer. Finalmente, esta ha sido trasladad en ambulancia al Hospital de Segovia.