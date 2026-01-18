Herida una mujer tras chocar su coche contra una farola en Valladolid capital

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
Publicado: domingo, 18 enero 2026 18:18
   VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 45 años ha resultado herida tras chocar su coche contra una farola a la altura del número 24 de la carretera de Rueda, en Valladolid capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.28 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba sobre el turismo accidentado y de que había una mujer herida.

   El 1-1-2 ha informado a la Policía Nacional, Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) al lugar.

   Finalmente, el equipo de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha atendido a una mujer de 45 años que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega.

