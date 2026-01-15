Herida una mujer tras chocar su coche contra una vaca en Narros de Matalayegua (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 51 años ha resultado herida tras chocar su coche contra una vaca en el kilómetro 4 de la SA-810, en el término municipal de Narros de Matalayegua (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.51 horas de este jueves, 15 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se avisaba del accidente y de que la conductora precisaba asistencia por una brecha en la cabeza.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal médico del centro de salud de Tamames.

Finalmente, la herida ha sido atendida y trasladada en ambulancia al Hospital de Salamanca.