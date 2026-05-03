Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en El Tiemblo (Ávila)

ÁVILA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este domingo tras una colisión entre dos turismos por alcance en el kilómetro 88 de la N-403 en El Tiemblo (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.50 horas, cuando un alertante ha avisado del accidente y solicitado asistencia para una mujer herida en la espalda.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero en el que finalmente se ha trasladado a las mujer al Complejo Asistencial de Ávila.