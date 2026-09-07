Herida una mujer mayor tras ser atropellada por una furgoneta en un paso de cebra en León

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer mayor ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por una furgoneta en un paso de cebra en la avenida Mariano Andrés en León capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El atropello ha tenido lugar minutos antes de las 19.39 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido el aviso del incidente ocurrido a la altura del número 80 de la citada vía.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

La mujer herida en este atropello ha sido trasladada al hospital de León.