Herida unas mujer tras ser atropellada por un vehículo en Aranda de Duero (Burgos)

BURGOS, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años ha resultado herida tras haber sido atropellada por un vehículo en la calle Miranda Dodouro, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.13 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello e informaba que la mujer había sido atropellada en la acera.

La sala de operaciones trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envía recursos para atender a la mujer de 48 años herida.