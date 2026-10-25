Herida una persona que ha quedado atrapada en un accidente en Vega de Tera (Zamora)

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Europa Press Castilla y León
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 19:24
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   ZAMORA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una persona ha resultado herida y ha quedado atrapada en un accidente de tráfico registrado en el punto kilométrico 39 de la autovía A-52, a la altura de Vega de Tera (Zamora), en sentido Vigo, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

   El accidente ha motivado el aviso a los Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a la persona herida y proceder a su rescate.

   Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el siniestro ni sobre el estado de la persona afectada.

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