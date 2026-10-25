Herida una persona que ha quedado atrapada en un accidente en Vega de Tera (Zamora)

ZAMORA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida y ha quedado atrapada en un accidente de tráfico registrado en el punto kilométrico 39 de la autovía A-52, a la altura de Vega de Tera (Zamora), en sentido Vigo, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente ha motivado el aviso a los Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a la persona herida y proceder a su rescate.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el siniestro ni sobre el estado de la persona afectada.