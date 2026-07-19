Herida con quemaduras leves una mujer tras un incendio en su vivienda en Valladolid

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada al hospital tras sufrir quemaduras leves este domingo al sofocar un incendio originado en su vivienda en el Camino del Cabildo de Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.48 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso por una comprobación de humo en el número 2 de la mencionada calle, todo ello tras la llamada de un vecino alarmado por la presencia de humo en el patio de luces del bloque.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Municipal y a los Bomberos, quienes han solicitado asistencia para la inquilina del piso de origen del humo, una mujer mayor que presentaba alguna quemadura leve.

Los Bomberos de Valladolid han precisado que cuando han llegado al lugar la mujer ya había logrado remitir el fuego, momento en el que ha resultado herida con las quemaduras.

Por ello, se ha avisado también a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia UVI móvil de Emergencias Sanitarias, en la que se ha trasladado a la herida al Hospital Clínico Universitario.