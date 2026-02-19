Herida seminconsciente una mujer tras una colisión entre un camión y un turismo en la N-1 en Ameyugo (Burgos)

jueves, 19 febrero 2026 12:19
   BURGOS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de unos 40 años ha resultado herida y se encuentra seminconsciente tras una colisión entre su turismo y un camión el punto kilométrico 309 de la N-1, en el término municipal de Ameyugo (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso se ha producido minutos antes de las 11.28 horas de este jueves, 19 de febrero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba de la situación de la conductora del turismo.

   El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado entre otros recursos.

