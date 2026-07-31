Herida tras ser agredida con un arma blanca después de una discusión de tráfico en Villarcayo (Burgos)

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BURGOS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este viernes tras ser agredida con un arma blanca en el kilómetro 7 de la carretera CL-628, en el término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 10.37 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para la mujer herida, que presentaba cortes por arma blanca en los brazos.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado recursos sanitarios para atender a la mujer herida en el lugar de los hechos.

Por el momento se desconoce el estado de la víctima o si ha precisado de ser trasladada a un centro hospitalario.