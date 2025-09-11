Herida una trabajadora tras sufrir un corte en la cara durante un robo en un supermercado de Miranda de Ebro (Burgos)

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 57 años ha resultado herida tras sufrir un corte en la cara con un arma blanca durante un robo en un supermercado de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.18 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del suceso, en el que se explicaba que la mujer había sufrido la agresión durante el robo.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Policía Local de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, que posteriormente ha trasladado a la mujer herida al Hospital Santiago Apóstol de la localidad.