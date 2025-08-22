Heridas cuatro personas en el vuelco de un turismo en Cerezo de Arriba (Segovia)

SEGOVIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 20 años y tres varones de 55, 53 y 16 han sido trasladados al centro de salud de Riaza tras haber resultado heridos en el vuelco de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 125 de la N-110, en el municipio segoviano de Cerezo de Arriba, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar momentos antes de las 18.30 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del vuelco de un turismo cuyos ocupantes habían salido pero había al menos tres personas que necesitaban asistencia sanitaria.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Riaza.