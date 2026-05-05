Heridas dos personas de unos 80 años en la colisión entre un turismo y un camión en Puente Duero, Valladolid

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón y una mujer, de unos 80 años, han resultado heridas este martes como consecuencia de la colisión entre un turismo y un camión en el barrio de Puente Duero, en Valladolid capital, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El accidente se ha producido minutos antes de las 16.15 horas de este martes, cuando el 112 ha sido informado de una colisión entre un turismo y un camión a la salida del túnel bajo la carretera CL-610 en Puente Duero. Se informaba de dos varones y una mujer mayor heridos, todos ellos conscientes.

La sala del 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Municipal de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. También ha sido informado el Cuerpo Nacional de Policía.

Finalmente se ha atendido a dos personas heridas, varón y mujer de unos 80 años, a quienes ha trasladado la ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.