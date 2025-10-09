Un herido en el accidente de una furgoneta en la AP-1 en Zuñeda

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León - 112 - Archivo

BURGOS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 58 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, tras resultar herido en el accidente de una furgoneta ocurrido a primeras horas de la mañana de este jueves en la AP-1 a la altura de Zuñeda.

Según los datos aportados por el 112, los hechos han ocurrido en torno a las 07.48 horas cuando se informó al Centro de Emergencias de Castilla y León del accidente de una furgoneta en el kilómetro 47 de la AP-1, en Zuñeda sentido Vitoria, donde había resultado herido el conductor que no podía salir del vehículo.

El 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un equipo médico de Briviesca y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de unos 58 años que fue trasladado posteriormente al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.