Herido un adolescente tras sufrir una agresión con arma blanca en Sanchonuño (Segovia)

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SEGOVIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente ha resultado herido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en la espalda en la localidad segoviana de Sanchonuño, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 2.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una agresión ocurrida detrás del escenario instalado en la localidad y solicitaba asistencia para un menor herido por arma blanca.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Finalmente, el adolescente ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Complejo Asistencial de Segovia.