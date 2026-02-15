Herido por arma blanca un varón en una agresión en León capital

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años ha resultado herido por arma blanca tras recibir una puñalada en la espalda en una agresión ocurrida esta mañana en la Plaza Santo Domingo en León capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.25 horas de este domingo, 15 de febrero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso de la agresión.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil en la que finalmente se ha trasladado al herido al Hospital de León.