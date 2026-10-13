Herido y atrapado un camionero tras una colisión múltiple en la A-6 a la altura de Castrogonzalo (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido tras quedar atrapado en el interior de la cabina de un camión en un accidente múltiple que se ha registrado en el kilómetro 259 de la A-6, en Castrogonzalo (Zamora), sentido Madrid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.01 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia sanitaria para el conductor herido.

El 112 ha trasladado el aviso a Tráfico de Zamora, a los bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.