Herido en la cara un niño de dos años tras ser atropellado su carrito por una moto

SALAMANCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un niño de dos años ha resultado con heridas en la cara después de que una moto atropellara al carrito del bebé en la capital salmantina, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado a las 15.27 horas de este jueves en la glorieta de Los Milagros, cuando una moto ha atropellado a un carrito de bebé en el que iba el niño, de unos dos años.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias-Sacyl.