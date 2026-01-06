Un herido en un choque entre dos turismos en Alcazarén (Valladolid)

VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 46 años ha resultado herido esta mañana en un choque entre dos turismos registrado en el término vallisoletano de Alcazarén, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente se ha producido poco antes de las 07.48 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 156 de la N-601, en Alcazarén, donde, solicitaba asistencia sanitaria para atender a un varón de 46 años que había resultado herido.

Se ha avisado a Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Olmedo. En el lugar, el personal sanitario ha atendido al herido, que ha sido trasladado posteriormente al Hospital de Medina del Campo en ambulancia soporte vital básico.