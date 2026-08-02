Herido un ciclista tras una colisión contra un turismo en Camarzana de Tera (Zamora)

Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 18:31
Seguir en

   CAMARZANA DE TERA (ZAMORA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un ciclista ha resultado herido en una colisión entre un turismo y una bicicleta a la altura del 109 de la calle Carretera, en Camarzana de tera (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.04 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que el ciclista estaba debajo del turismo y se había quedado inconsciente, aunque empezaba a recobrar el conocimiento.

   Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

   En el lugar, el personal sanitario ha atendido al ciclista, que ha sido finalmente trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.

Contador

Contenido patrocinado