Herido un ciclista tras una colisión contra un turismo en Camarzana de Tera (Zamora)

CAMARZANA DE TERA (ZAMORA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido en una colisión entre un turismo y una bicicleta a la altura del 109 de la calle Carretera, en Camarzana de tera (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.04 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que el ciclista estaba debajo del turismo y se había quedado inconsciente, aunque empezaba a recobrar el conocimiento.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al ciclista, que ha sido finalmente trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.