Un herido tras una colisión entre una furgoneta y un camión del Ejército en la A-1 en Valdorros (Burgos)

BURGOS, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 55 años ha resultado herido tras una colisión entre una furgoneta y un camión del Ejército en el kilómetro 218 de la A-1 en Valdorros (Burgos), sentido Madrid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.24 horas de este viernes, 3 de octubre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba del accidente y de que el varón ocupante de a furgoneta estaba atrapado.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.