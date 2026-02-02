Un herido en una colisión con siete vehículos implicados en la A-62 en la salida de Fuente Berrocal

Archivo - Ambulancia, transporte sanitario, soporte vital básico. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 24 años ha resultado herido en un accidente múltiple, en el que se han visto implicados seis turismos y una furgoneta, en el kilómetro 122 de la A-62 sentido Salamanca, en la salida de Fuente Berrocal (Valladolid).

Los hechos se han producido a las 11.35 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso a Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil de tráfico y Emergencias sanitarias - Sacyl ha enviado al lugar tres ambulancias soporte vital básico (SVB) para atender a los heridos.

Una ambulancia ha trasladado a una mujer de 24 años al Hospital Clínico Universitario. Hay otra persona que ha rechazado ser trasladada.