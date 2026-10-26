Herido el conductor de una furgoneta accidentada en Brazuelo (León)

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 35 años ha resultado herido en un accidente en el kilómetro 327 de la N-6, dentro del término municipal de Brazuelo (León).

Los hechos se ha producido a las 8.53 horas, momento en el que una patrulla de la Guardia Civil ha localizado una furgoneta fuera de la vía con su conductor inconsciente. Los agentes han explicado que además se necesitaba la intervención de los bomberos por el mal estado en que se encontraba la puerta del vehículo, lo que dificultaba la extracción del herido.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, al parque de Astorga de los Bomberos de la Diputación de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía un helicóptero sanitario, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencis atienden a la persona herida, a quien ha trasladado más tarde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de León.