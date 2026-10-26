Herido el conductor de un turismo en un choque con un autobús en La Colilla (Ávila)

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRES) -
Un varón ha resultado herido esta tarde en una colisión entre un turismo y un autobús de pasajeros registrada en el término abulense de La Colilla, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.
El siniestro se ha producido minutos antes de las 17.56 horas, que es cuando ha recibido una llamada que alertaba de un choque entre turismo y un autobús de pasajeros a la altura del kilómetro 260 de la N-110, en La Colilla, donde ha resultado herido el conductor del turismo, quien se encontraba inconsciente y atrapado. En el autobús no ha habido que lamentar personas heridas.
Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos y a Sacyl. Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.