Herido el conductor de un turismo que iba en dirección contraria y colisionó con un camión en la A-62 en Pollos

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 55 años ha resultado herido después de que el vehículo que conducía haya colisionado con un camión en el kilómetro 165 de la A-62, dentro del término municipal de Pollos (Valladolid).

Los hechos se han producido a las 03.03 horas, y según los alertantes el vehículo iba en dirección contraria. La sala del 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-que moviliza una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Tordesillas.

En el lugar el personal sanitario ha atendido al varón que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.