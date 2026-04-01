Herido y en estado inconsciente un varón de 88 años tras ser atropellado en Zamora

ZAMORA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 88 años ha resultado herido y estaba en estado inconsciente tras ser atropellado a primeras horas de la mañana de este miércoles, 1 de abril, por una furgoneta en Zamora capital, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08.05 horas en la avenida Requejo, 31, a la altura de la gasolinera Losada, en Zamora. Varios alertantes informaron del atropello de una furgoneta a un varón que estaba inconsciente.

El 112 pasó aviso a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia y una UVI móvil al lugar e informó también al Cuerpo Nacional de Policía.