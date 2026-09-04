Un herido en el fuego de Sosas de Laciana (León), que baja a nivel 1 y se levanta el confinamiento

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona resultó herida por quemaduras en el incendio de Sosas de Laciana (León) en la jornada de ayer y fue evacuada en helicóptero al Hospital de León, aunque no reviste gravedad, mientras que la evolución del fuego en las últimas horas ha sido favorable y se ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, lo que han permitido levantar el confinamiento de 150 vecinos.

A última hora del día de ayer la zona más próxima al núcleo de Sosas de Laciana permanecía sin llama y sin riesgo para la población, según fuentes de la delegación territorial de la Junta, que han precisado que la zona de La Braña de Robles de Laciana se encontraba igualmente sin peligro.

Las llamas se originaron a las 17.22 horas de ayer por causas que se encuentran por el momento en investigación y se decretó su nivel máximo casi una hora más tarde --18.20 horas--, al suponer un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción 22 medios, entre ellos, dos técnicos, seis agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, una autobombas, tres bulldózer y dos brigadas helitransportadas.