Herido un ganadero en un incendio causado por un rayo en una vaquería de Cerecinos de Campos (Zamora)

ZAMORA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ganadero de la localidad zamorana de Cerecinos de Campos ha resultado herido en una pierna tras un incendio registrado en una vaquería del pueblo causado por la caída de un rayo.

El hombre, dueño de la vaquería, sufrió una quemadura al tratar de sacar una máquina de su nave debido al fuego, según han informado fuentes de la Diputación Provincial.

El herido fue trasladado primero al Hospital Virgen de la Concha de Zamora y enviado posteriormente a Valladolid para recibir atención médica.

Las llamas registradas en Cerecinos han afectado a una meda de paja, a dos naves agrícolas y han llegado a poner en peligro a una tercera.