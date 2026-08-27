Herido un hombre de unos 40 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Burgos

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BURGOS, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido este jueves en una agresión con arma blanca ocurrida en el Camino Casa de la Vega con la calle Blanca de Castilla, en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 17.12 horas, cuando la Policía Local de Burgos ha alertado de la agresión y ha solicitado asistencia sanitaria para el varón herido.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias (UME) para atender al herido.

El varón ha sido atendido por el personal sanitario desplazado hasta el lugar de los hechos, aunque finalmente ha recibido el alta médica 'in situ'.