Herido un hombre que circulaba el silla de ruedas tras ser golpeado por un coche en Laguna (Valladolid)

Un hombre de unos 75 años, que circulaba en silla de ruedas, ha sido traslado al hospital Río Hortega de la capital vallisoletana tras ser golpeado por un turismo en Laguna de Duero, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Los hechos se han registrado sobre las 10:57 horas de este viernes, a a la altura del número 5 de la Avenida de Madrid de la localidad vallisoletana, cuando el hombre, que circula en una silla de ruedas ha sido golpeado por un turismo.

El hombre herido consciente, ha caído al suelo y en el lugar se han personado agentes de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al hombre, que ha sido trasladado al Río Hortega de Valladolid.