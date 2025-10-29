Herido un hombre en una colisión entre un camión y un turismo en La Bañeza (León)

LEÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido en un accidente entre un camión y un turismo que se ha registrado en el kilómetro 303 de la N-VI en La Bañeza (León), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 19.52 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para un varón que se encontraba consciente pero atrapado en el interior del vehículo.

La sala de operaciones ha trasladado aviso a bomberos de Diputación de León, a Policía Local de La Bañeza, y Guardia Civil de Tráfico de León.