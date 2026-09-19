Herido un hombre tras colisionar una furgoneta y un camión en la A-601 en Valladolid

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VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras colisionar una furgoneta y un camión en el kilómetro 5 de la autovía A-601, en sentido Segovia, en Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar en tonro a las 22.55 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió el aviso que alertaba de la colisión y de que había una persona herida en la furgoneta, que se encontraba inconsciente.

El 112 avisó de este suceso a la Policía Municipal de Valladolid, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Valladolid y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió hasta el lugar una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario de Atención Primaria para atender al herido.

Posteriormente, el varón fue trasladado por la UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.