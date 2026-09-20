Herido un hombre tras ser agredido a puñetazos en la cara en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras habre sido agredido a puñetazos en la cara en la Plaza Mayor de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 05.28 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el varón, que presentaba una hemorragia nasal.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

Finalmente, el hombre ha sido trasladado al Hospital de Salamanca para recibir asistencia sanitaria.