Herido un hombre tras ser atropellado en la ronda VA-20 en Valladolid

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 55 años ha resultado herido a primera hora de esta madrugada tras sufrir un atropello en la rotonda de acceso a la factoría de Michelin, situada en la ronda VA-20, dentro del término municipal de Valladolid.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre el accidente a las 5.29 horas de este martes mediante una llamada procedente de la propia fábrica, en la que se ha informado de lo sucedido sin facilitar más datos de carácter personal sobre la víctima.

Tras recibir el aviso, el personal del 112 ha alertado de los hechos a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, organismo que ha desplazado hasta el lugar del suceso una UVI móvil.

En el sitio del accidente, el personal sanitario ha prestado atención médica al varón herido, quien posteriormente ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de la capital vallisoletana.