Un herido en el incendio de una nave de vehículos agrícolas situada en Ciudad Rodrigo

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras resultar herido en el incendio de una nave de vehículos agrícolas situada en el término salmantino de Ciudad Rodrigo, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 22.02 horas del martes 23 de septiembre cuando varios alertantes informaron al 112 de un incendio en una nave de vehículos agrícolas situada en la calle Herreros de Ciudad Rodrigo y explicaron que un varón había sufrido quemaduras y estaba intoxicado por el humo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a la Policía Local de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar de los hechos el personal sanitario atendió a un varón de 40 años que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y también atendió a dos bomberos que fueron dados de alta en el lugar.