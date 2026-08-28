Muere un motorista tras sufrir una caída en Valdefuentes del Páramo (León)

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 25 años ha perdido la vida este viernes tras haber sufrido una caída en el kilómetro 34 de la carretera CL-622, a su paso por Valdefuentes del Páramo (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 17.59 horas, cuando varias llamadas han alertado a la sala de operaciones del 112 de la caída de un motorista que había quedado inconsciente en la calzada.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, los organismos han confirmado el fallecimiento del herido.