Herido inconsciente un varón tras la salida de vía de un coche en Noviercas (Soria)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SORIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha resultado herido inconsciente en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía un turismo en la curva del kilómetro 6 de la carretera SO-P-2102, en Noviercas (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar sobre las 1.04 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido el aviso del accidente y de que había un varón de unos 30 años inconsciente y atrapado en el vehículo afectado.

El 1-1-2 ha avisado d elos hechos a Guardia Civil de Tráfico de Soria, a Bomberos de Ólvega y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado una Unidad medicalizada de emergencias (UME), una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al equipo médico del Punto de Atención Continuada de Ólvega (PAC).

Finalmente, Sacyl ha trasladado al joven herido en UME al Complejo Asistencia de Soria.