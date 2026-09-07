Herido un joven de 25 años por inhalación de humo tras un incendio en un restaurante de León

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LEÓN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido este domingo por inhalación de humo como consecuencia de un incendio declarado en un restaurante de León, según ha informado 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.47 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba sobre un incendio en la cocina de un establecimiento público en el área de recreo industrial de la carretera de Santander, en León.

En el aviso señalaban que se precisaba asistencia sanitaria para atender a una persona que había inhalado humo mientras sofocaba el fuego que había originado una freidora de la cocina.

El 1-1-2 ha dado aviso de este incendio a los Bomberos de León, a Policía Nacional (C.N.P.), a Policía Local y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a un varón de unos 25 años afectado por humo, que posteriormente ha sido trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de León.