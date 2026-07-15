Herido un joven tras chocar con un cartel de anuncio a la entrada de la muralla de Béjar

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente ocurrido en Béjar (Salamanca) - @112CYL

SALAMANCA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras resultar herido y quedar atrapado en un turismo que chocó con un cartel de anuncio a la entrada de la muralla de la localidad salmantina de Béjar.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido a las 03.03 horas de este miércoles, 15 de julio, en la travesía Ronda Viriato, en Béjar.

El alertante explicó que un turismo con varios ocupantes había colisionado con un cartel de anuncio de entrada a la muralla con el resultado de una persona atrapada en el interior.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a Policía Local de Béjar, a Policía Nacional (C.N.P.), a los Bomberos de Diputación de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envió una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Los bomberos se encargaron de liberar a un herido atrapado, un varón joven, que fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en la UME de Sacyl.